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25 bin TL başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? Halkbank esnaf kredisi başvurusu ve kredi başvuru sonucu sorgulama!

Yurtta salgın süresince en büyük hasarı alan esnaflara özellikle kamu bankalarından destek paketleri sunulmaya devam ediyor. 25 bin TL başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Şeklindeki sorular internet aracılığı ile yanıt aramaya devam ediyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında ülkemizde yaşanan salgın sürecinde vatandaşların yaşadığı ekonomik hasarları en aza indirebilmek amaçlı özellikle kamu bankalarından müşterilerine çeşitli koşullarda fırsatlar sunuluyor. Bu imkanları değerlendirmek isteyen binlerce vatandaş ise konuya dair detayları araştırıyor. Buna göre; Halkbank 25 bin TL esnaf kredisi başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? Halkbank esnaf kredisi başvuru ekranı ve konuya dair tüm detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 3.6.2020 11:13 ABONE OL
Halkbank 25 bin TL esnaf kredisi başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? Halkbank esnaf kredisi başvurusu ve kredi başvuru sonucu sorgulama!

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik açıdan vatandaşların yaşadıkları sıkıntılara destek olabilmek için birçok bankada olduğu gibi başlığı altında müşterilerine tam 25 bin TL'ye kadar kredi fırsatı sunuyor. Konuyla ilgili olarak binlerce vatandaş araştırmalarını sürdürürken söz konusu kredi imkanından faydalanmak isteyen esnaflar "Halkbank 25 bin TL esnaf kredisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" sorusuna internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında başlatılan bu kampanyaya dair tüm detayları haberimizde derledik. Peki, Halkbank 25 bin TL esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir, nasıl ve nereden başvurulur? Sonucu ne zaman açıklanır? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar…

HALKBANK'TAN ESNAFA MÜJDE! 25 BİN ESNAF KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Halkbank'ın Esnaf Destek Paketi'nden yararlanmak için SGK, vergi dairesi, icra dairesinden bilgi ve belgeler istenmiyor. Pakete başvurmak için kurumlar vergi beyannamesi ve işletme hesap özeti de talep edilmiyor. Kredi notu 1300 olanlar krediden kolaylıkla faydalanabilecek. Tek şart esnaf ve sanatkar odalarına üye olmak.

Ekonomik İstikrar Kalkanı başlığı altında başlatılan bu kampanyalardan olan Halkbank 25 bin TL esnaf kredisi başvurularına ilişkin detaylar merak edilirken haberimizde konuya ilişkin tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

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Halkbank 25 bin TL esnaf kredisi başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? Halkbank esnaf kredisi başvurusu ve kredi başvuru sonucu sorgulama!
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