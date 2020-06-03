Kredi başvurusu acente üzerinden de yapılabiliyor

Kamu bankaları tarafından açıklanan Tatil Destek Kredi Paketi'nin detayları belli olmaya başladı. Dün turizm sektörünün temsilcileri, sektörün önde gelen tur operatörleri ve otelleriyle bir araya gelen Vakıfbank, Ziraat Bankası, Hakbank, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım'ın yöneticileri Tatil Destek Tüketici Kredisi Paketi için yol haritası oluşturdu. 5 kamu bankasının müşteri portföyüne sunulacak olan paketten çalışan ve emekliler olmak üzere yaklaşık 11 milyon kişi faydalanacak. Kredi imkânından faydalanmak isteyenler bahsi geçen bankalara maaşlarını taşıyacak. Kredi başvurusu sadece bankalardan değil, altyapısını hazırlayan, sisteme entegre olan acenteler üzerinden de yapılabilecek.3 ay ödemesiz, 15 ay taksitle kredi kartı üzerinden satın alınacak tatile ise vatandaş vade farkı ödemeyecek. Bu vade farkı ise banka ve acenteler arasında yüzde 50-50 olarak karşılanacak.Kamu bankalarının cazip fırsatlar sunduğunu belirten Jolly Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar, hem sektöre hem de vatandaşlara büyük bir destek sağlandığını söyledi. Vardar, Jolly'nin kredi sistemine entegre olacak teknolojik altyapısının bulunduğunu vurguladı.