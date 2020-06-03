Son Dakika Haberi: Altın fiyatları düşüyor! 3 Haziran Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Uzmanlardan altın fiyatı yorumları

Corona virüsü salgını nedeniyle son dönemde en yüksek seviyeye ulaşan altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri de yakından takip ediliyor. Haftaya yükseliş ile başlayan altının gram fiyatı şu an ise düşüşle seyrediyor. Özellikle gram, yarım, tam, cumhuriyet, bilezik ve çeyrek altın fiyatları en çok merak edilen konular olurken, bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar güncel rakamlara göz atmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, 3 Haziran 2020 gram, yarım, tam, cumhuriyet, bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Uzmanların yorumlarına göre altın düşer mi, artar mı? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

3 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altının gram fiyatı dün akşamı düşüş ile kapattı. Bugün sabah saatlerinden itibaren herkesin merakla araştırdığı altın kuru, düşüş seyrinde devam ediyor.

GRAM, CUMHURİYET, BİLEZİK VE ÇEYREK ALTIN FİYATI

Yatırımcıların ve hediyelik olarak satın almak isteyenlerin en çok ilgi gösterdiği Özellikle gram, yarım, tam, cumhuriyet, bilezik ve çeyrek altın fiyatları güncel ve anlık rakamlar ile sabah.com.tr'de!

İşte altın fiyatlarındaki son durum;