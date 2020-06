Yerli otomobile ÇED raporu

TÜRKİYE'NİN Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde temeli atılacak olan Türkiye'nin Otomobili fabrika projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunu olumlu şekilde aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, "Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi hakkında ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" Kararı verilmiştir" açıklaması yer aldı. Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak olan fabrika, müşterilere marka deneyiminin de yaşatılacağı kullanıcı odaklı kampüs, toplam 22 milyar TL yatırım ile hayata geçirilecek. Fabrika tamamlanıp üretime geçtiğinde Avrupa'nın ilk geleneksel olmayan (bünyesinde içten yanmalı araçlar üretmeyen) elektrikli araç üreticisi olacak. Doğuştan yüzde 100 elektrikli C Segmentinde bir SUV'la başlayacak olan fabrikadaki üretim takip eden yıllarda tamamı doğuştan yüzde 100 elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri ile devam edecek.ÖTE yandan ekonomide her geçen gün belirginleşen dipten dönüş sinyalleri otomotiv sektörüne de yansıdı. Toplam pazar mayısta nisana göre yüzde 22 büyüdü. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre otomotiv pazarı mayısta yüzde 2.4 azalışla 32 bin 235 adet olarak gerçekleşti. Mayısta otomobil satışları yüzde 7.6 düşüşle 25 bin 73 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde artışla 7 bin 162 adete çıktı. Üstelik bu satış rakamlarına, bayram tatilleri ve sokağa çıkış kısıtlamaları nedeniyle çalışma gününün az olmasına rağmen ulaşıldı. Toplam pazar mayısta, bir önceki aya nisana göre ise yüzde 22 büyüdü. Nisanda 26 bin 457 adet binek otomobil ve ticari araç satışı gerçekleşmişti. Yılın ilk 5 ayında toplam satışlar yüzde 20 artışla 183 bini geçti.