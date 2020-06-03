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Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 bin TL sonuçları ne zaman belli olacak? 6 ay ödemesiz 5 bin TL temel ihtiyaç kredisi nasıl çekilir?

Son günlerde en çok konuşulan konular arasında kredi faiz oranları geliyor. Sosyal hayatı destek paketi olarak adlandırılan kredi paketinde, sıfır evler ve ikinci el evler için, otomobil alımı için kolaylıklar sağlanıyor. Corona virüs yüzünden maddi olarak zorluk çeken vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz olarak başvuru hakkı tanınan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? SMS ile başvurunuz onaylandı mesajı gelirse 5 bin TL kredi nasıl çekilir? Pandemi sürecinde kamu bankalarında yoğunluklar yaşanıyor, bu nedenle kredi değerlendirme süreci uzun sürebiliyor. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 3.6.2020 08:10 Son Güncelleme: 3.6.2020 08:10 ABONE OL
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 bin TL temel ihtiyaç kredisi sonuçları ne zaman belli olacak? 6 ay ödemesiz 5 bin TL temel ihtiyaç kredisi nasıl çekilir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın girişimleriyle gerçekleştirilen , milyonlarca kişi tarafından talep edildi ve kullanıldı. Vakıfbank; bireysel temel ihtiyaç kredisi başvurularının 29 Mayıs'ta sona erdiğini açıkladı. 5 bin TL ve 10 bin TL kredi çekmek isteyen vatandaşlar 6 ay geri ödeme yapmıyor, faiz oranı ise %0.49 olarak ifade ediliyor. Ayrıca 36 aya kadar vadeli çekilecek kredinin taksitleri de aylık eşit olarak ödenecek. Kredinizi almak için isterseniz internet bankacılığını kullanabilir dilerseniz de ATM'den paranızı çekebilirsiniz. Halkbank temel ihtiyaç kredisi sonuçları ne zaman belli olacak?

10 BİN TL HALKBANK, ZİRAAT BANKASI VE VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ NASIL ÇEKİLİR?

Kredi tutarınızı, Şubeye gitmeden VakıfBank ATM'leri üzerinden kartla hemen çekebilirsiniz. Kartınız yoksa VakıfBank Mobil'de yer alan QR İşlemlerini kullanarak ATM ye dokunmadan da paranızı çekebilirsiniz.

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Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 bin TL temel ihtiyaç kredisi sonuçları ne zaman belli olacak? 6 ay ödemesiz 5 bin TL temel ihtiyaç kredisi nasıl çekilir?
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