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645 doktora öğrencisine aylık 4 bin 500 lira burs

ANKARA Ekonomi
Giriş Tarihi: 4.6.2020 ABONE OL
645 doktora öğrencisine aylık 4 bin 500 lira burs
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yüksek nitelikli iş gücünün sanayiye entegre olmasını amaçlayan sanayi-doktora programı sonuçlarının belli olduğunu 47 üniversitenin 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projenin destekleneceğini söyledi. Varank, "Böylece sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 645 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Bu öğrencilerimize eğitimleri süresince aylık 4 bin 500 lira burs desteği sağlıyoruz. Ayrıca mezuniyetlerini takiben 3 yıl boyunca istihdam desteği de sunuyoruz" dedi. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan Varank, 84 teknoparkta 59 bin çalışanın hayatına dokunduklarını belirterek, yeni normale girilen süreçte gerekli tedbirlerin alınarak yola devam edilmesi gerektiğini söyledi.
Varank, Kovid-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi için iki haftada 76 sanayi kuruluşundan başvuru aldıklarını kaydetti.
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645 doktora öğrencisine aylık 4 bin 500 lira burs
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