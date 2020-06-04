Bankacılarla ekonomi zirvesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomideki son gelişmeleri değerlendirmek ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla bankaların genel müdürleriyle bir araya geldi. Ankara'da gerçekleştirilen görüşmede koronavirüsün etkilerine karşı alınan önlemler, ekonomideki genel görünüm ve büyümeye ilişkin beklentiler gündeme geldi.Sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Albayrak, "Bazı bankalarımızın genel müdürleriyle Kovid-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik" dedi. Sektör temsilcilerinin, Bakan Albayrak'a bu yılın pozitif büyüme ile kapatılacağına ilişkin güçlü bir beklentiye sahip olduklarını ifade ettikleri kaydedildi.