EPDK’dan akaryakıt fiyatlarına balans ayarı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirketleriyle görüştüklerini belirterek, "Yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17-25 kuruş arasında indirimler olacak. Bu indirim, petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız şekilde, doğrudan dağıtıcı ve bayinin kâr marjlarından yapılacak" dedi.EPDK'nın akaryakıt fiyat hareketlerini yakından takip etmeye devam edeceğini belirten Yılmaz, bu kapsamda akaryakıt dağıtım şirketleriyle görüştüklerini, şirketlerin gereken adımı atacağını söyledi. Normalleşme süreciyle vatandaşların akaryakıt satın alma alışkanlıklarının değişeceğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:"Bir istasyonda fiyat 5 lira 50 kuruşken, birkaç kilometre ötede 5 lira 20 kuruş düzeyinde. Oysa, bütün lisanslı bayilerde akaryakıt kalitesi aynı. Bir istasyonunun kira gideri olmayabilir, satış hacmi farklı olabilir ve maliyetleri düşük olabilir. Bunlar da pompaya yansır. Hiçbir vatandaşımız bu şirketlerden daha zengin değil. Öyleyse markaya göre değil bütçeye göre hareket edeceğiz. Vatandaşımız 'Ucuz yakıt arabama zarar verir' diye düşünmesin, bize güvensin. Hakkari'deki akaryakıtın kalitesiyle Edirne'deki, İstanbul'daki, Ankara'daki akaryakıtın kalitesi aynı. Yeter ki lisanslı bayi olsun. Ucuz olanı tercih etmekte sıkıntı yok." Yılmaz, daha fazla ödeme yaparak katkılı ürün almanın ise tüketicinin tercihi olduğunu ancak EPDK olarak bunu tavsiye etmediklerini söyledi.