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Habur Sınır Kapısındaki temassız bugün sona eriyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan üzerinden gerçekleştirilen temassız ihracatın bugün sona ereceği açıklandı.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 4.6.2020 11:50 ABONE OL
Habur Sınır Kapısındaki temassız ihracat bugün sona eriyor

Türkiye'nin Irak'a açılan en büyük sınır kapısı olan Habur Sınır Kapısı ile Zaho kentindeki İbrahim Halil Gümrük Kapısı üzerinden temassız ihracat bugün sona eriyor. 1 Martta Habur'da gerçekleşen temassız ihracatın bugün sona erecek olması ile eski düzene tekrar dönülecek.

Konu ile ilgili Şırnak Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, Habur Sınır Kapısı ile Irak İbrahim Halil Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede yapılan konteyner, dorse ve şoför değişimlerinin bugünden itibaren biteceği kaydedildi. Açıklamada, bundan sonra araç şoförlerinin Irak bölgesine araçlarını götürebileceği ifade edilirken, ihracatçı, nakliyeci firmalar ve şoförlerin mağduriyet yaşamamaları için yetkililer tarafından konulan kurallara harfiyen uymaları gerektiğine dikkat çekildi.

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Habur Sınır Kapısındaki temassız ihracat bugün sona eriyor
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