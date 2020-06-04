Hayvan varlığını artıracak işbirliği

Ziraat Bankası, Tokat ili ve ilçelerinde koyun varlığının artırılması ve sürülerin büyütülmesi amacıyla Tokat Valiliği ile işbirliği protokolüne imza attı. Valilik, üreticilerin uygun fiyatlarla yem alabilmesi ve kesime göndereceği hayvanları uygun fiyata satabilmesi için devrede olacak. Üreticiler ihtiyaç duydukları yemi uygun maliyetle alırken, etlik hayvan satışı için de avantajlı bir pazara sahip olacak. Ziraat Bankası, projeden yararlanacak üreticilere uygun koşullarla kredi kullandıracak. 7 yıla kadar vadeli yatırım kredisi ve yem giderlerinin karşılanması amacıyla da 18 aya kadar vadeli işletme kredisi kullandıracak. Her üretici 150 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. Üreticilerin 100 bin liraya kadar olan kredilerinin faizi sıfıra kadar düşebilecek. Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, desteğin tamamının Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sübvansiyon sağladığı düşük faizli kredi olduğunu ve proden 1.500'ün üzerinde üreticinin yararlanmasını öngördüklerini söyledi.