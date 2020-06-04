Haziran ayı Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? Bakan açıklamıştı! Ücretsiz izin maaş desteği yattı mı?

Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? Sorusu haziran ayına gelmemizle beraber araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara bu süreçte faydalanabilmeleri amacıyla çeşitli ödenekler sunulmuştu. Ücret almaksızın izne ayrılan vatandaşlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu ödenek ise üç ay boyunca aylık olarak vatandaşlara 1170 TL olarak verilecekti. Yapılacak son ödeme Haziran ayında yapılacakken ödeneğe başvuran vatandaşlar Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? Merak ediyor. Haberimizin devamından konuya ilişkin tüm detaylara ve açıklamalara ulaşabilir Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ekonomi alanında alınan önlemlerden olan bu ödenekle ilgili açıklama bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt ödeneğin yatacağı tarihle alakalı açıklamalarda bulunmuştu. Buna göre ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak?

İşte detaylar…