Kağıt para dezenfektanını 5 kıtada satışa çıkardı

SON altı ay içerisinde neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı hayatımızın her alanında tedbirler alınmaya devam ediyor. Saldalgası sürerken, Dünya Sağlık Örgütü'nün bu virüsün banknot ve madeni para ile de bulaştığını açıklamasıyla harekete geçen üç arkadaş, küresel çapta örnek olacak bir çalışmaya imza attı. Tamamen yerli olarak üretimini gerçekleştirdikleri Toruko dezenfekte makinesi ile banknotlarda bulunan virüsü yok ettiklerini söyleyen Toruko Sterilization Systems CEO'su Tamer Aktaş, beş kıtada sekiz farklı ülkeye ihracata başladıklarının altını çiziyor.