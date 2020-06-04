Kalkınma ajansı desteğiyle yerli tohumdan 2 milyon fide yetiştirildi

Genel Müdürlük koordinasyonunda çalışmalar yapan Fırat Kalkınma Ajansı, Elazığ'da organik tarıma uygun alanda yerli domates, patlıcan, salatalık ve biber ekimini destekledi. Ajans, pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine yardım götüren "Vefa Destek Grupları" aracılığıyla sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle fide temin edemeyen çiftçilere bunları ulaştırdı.

BAKAN VARANK SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Bakan Varank da sosyal medya hesabı Twitter'dan, kalkınma ajansının yaptığı çalışmayı paylaştı. Mesajına "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" etiketini de ekleyen Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Kalkınma ajansımızın destekleriyle 25 bin metrekarelik İpek Yolu Gençlik ve Çocuk Çalışmaları Merkezi organik tarım alanında yerli tohumdan 2 milyon fide yetiştirilerek, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle fide temin edemeyen çiftçiler başta olmak üzere 20 bin vatandaşımıza dağıtıldı."

Varank'ın mesajında yer verdiği videoda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekilmemiş tek karış toprak bırakmayacağız." ifadeleri yer aldı.

SIRADA TOHUM MERKEZİ VAR

Bakanlık açıklamasına göre, projenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bölgede yetiştirilen yöreye özgü meyve ve sebze tohumlarının kayıt altına alınması, muhafaza edilmesi, fide tedarikinin sağlanması ve Ar-Ge çalışmalarının yapılabilmesi için bir merkez kurulacak.

Ata Tohumu ve Fide Ar-Ge Merkezi ile yöreye ait ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılması sağlanacak. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile de iş birliği yapılarak gençlere ve çocuklara fide ekim merkezlerinde uygulamalı fide ekimi ve bakımı eğitimleri verilecek.

GENÇLERE YÖNELİK ÖDÜLLÜ YARIŞMA

Projeyle ayrıca, bir kesimi sınırlı günlerde sokağa çıkabilen 20 yaş altı gençlere ve çocuklara yönelik olarak "Bizdeyiz" adıyla bir uygulama oluşturuldu.

Mobil cihazlardan ücretsiz indirilen bu uygulamayla 20 yaş altına yönelik ödüllü yarışmalar düzenleniyor. Her gün başarı gösteren 20 genç, bilim kitiyle ödüllendiriliyor.