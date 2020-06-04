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Kredi hesaplama 2020: , , 1 yıl geri ödemesiz konut kredisi faiz hesaplaması nasıl yapılır?

Kamu bankalarının son dakika olarak açıkladığı tarihin en büyük kredi paketlerinin ardından binlerce vatandaş , , 1 yıl geri ödemesiz konut kredisi faiz hesaplama için araştırmalarına başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların ekonomik açıdan en az hasarı alabilmesi ve bu süreci rahat şekilde atlatabilmelerine yönelik açıklanan düşük faizli krediler şimdiden büyük ilgi görüyor. 12 aya kadar geri ödemesiz ve 15 yıla kadar vade imkanı sunulan kredilerin detayları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Buna göre; haberimizde Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi ile ilgili tüm detaylara ulaşabilir size uygun kredinin faiz hesaplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Peki; Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 1 yıl geri ödemesiz konut kredisi faiz hesaplaması nasıl yapılır? İşte kredi hesaplama ekranı ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 4.6.2020 11:20 ABONE OL
Kredi hesaplama 2020: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 1 yıl geri ödemesiz konut kredisi faiz hesaplaması nasıl yapılır?

, , gibi kamu bankaları tarafından duyurulan konut kredisi faiz oranları vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik açıdan destek amaçlı yayınlanan bu kredi paketlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar ise Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 1 yıl geri ödemesiz konut kredisi faiz hesaplaması nasıl yapılır? Şeklindeki sorularına internet aracılığı ile yanıt arıyor. 3 kamu bankasının, 'normalleşme' sürecinde tüketimi teşvik etmek için dört yeni kredi paketini hayata geçirmiş oldu. 1 yıl geri ödemesiz ve 15 yıl vade seçenekleri ile yayınlanan kampanya paketlerine dair tüm detayları haberimizde bulabilir aynı zamanda almak istediğiniz krediyi hesaplayabilirsiniz. Buna göre; Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 1 yıl geri ödemesiz konut kredisi faiz hesaplaması nasıl yapılır? İşte 2020 kredi hesaplama ekranı!

KREDİ HESAPLAMA: KONUT KREDİSİ FAİZ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Kamu bankaları sıfır konutlar için 15 yıla kadar ayılık yüzde 0.64 faizli kredi sunuyor. İkinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı sağlanıyor. Kredilerin başvuru işlemleri ise 2 Haziran'dan itibaren banka şubelerinden yapılmaya başlandı.

İşte ekranı!

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Kredi hesaplama 2020: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 1 yıl geri ödemesiz konut kredisi faiz hesaplaması nasıl yapılır?
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