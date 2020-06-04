Kuruluş Osman 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? atv ile Kuruluş Osman 25. yeni bölüm fragmanı

Televizyon ekranlarına sevilen dizisi kuruluş Osman yeni bölümüyle dün akşam atv’de seyirciyle buluştu. Dizide yaşananlar her zaman olduğu gibi izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi. Özellikle Osman Bey’in katıldığı yarışta birinci olması gecenin en çok konuşulan konular arasında yerini aldı..Kuruluş Osman 24. bölümü sona ermesinin hemen sonrasında dizinin takipçileri Kuruluş Osman 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, reyting rekorları kıran dizi Kuruluş Osman 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Haberimizde, Diriliş Ertuğrul'un devamı dizisi olan Kuruluş Osman 25. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar yer alıyor.
Giriş Tarihi: 4.6.2020 11:16Son Güncelleme: 4.6.2020 11:19ABONE OL