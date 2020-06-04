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Marketten internete kayan müşterinin yarısı kalıcı olacak

PINAR ÇELİK PINAR ÇELİK Ekonomi
Giriş Tarihi: 4.6.2020 ABONE OL
Marketten internete kayan müşterinin yarısı kalıcı olacak
CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, pandemi sonrası e-ticarete kayan müşterinin büyük bölümünün kalıcı olacağını söyledi. Kartallıoğlu, "Günlük gönderimlerimiz 6 katına çıktı. Kapasitemizi 10 kata kadar artırdık. Günlük 6 bin sipariş teslim ediyoruz. Alışverişini marketten Carrefoursa.com'a kaydıranların yüzde 50'si Carrefousa.com ile devam edecek. Bu hizmeti verdiğimiz il sayısını artıracağız" dedi. İlk çeyreği yüzde 28 ciro artışıyla kapattıklarını ancak pandemi nedeniyle alınan önlemlerin maliyetleri artırması nedeniyle kâr marjlarının düşük kaldığını dile getiren Kartallıoğlu, tüm mağazaların açılması ve normalleşme sürecinini başlamasıyla 2. çeyrekte satışların da dengeleneceğini kaydetti.
Pandemi boyunca marketlerde günde 500 bin kişiyi ağırladıklarını ve 350 ek istihdam sağladıklarını belirten Kurtallıoğlu, "Evden çalışma çok verimli oldu. Ofislere verilen yüksek kiralar yerine buradan elde edilen maliyet kısıntısı raftaki ürünlere yansıtılabilir" dedi.
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Marketten internete kayan müşterinin yarısı kalıcı olacak
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