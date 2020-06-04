Mithatpaşa tünellerinde sona yaklaşıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ikmal ihalesi yapılan Mithatpaşa Tünellerindeki çalışma hızlandı. Zonguldak'ta bir süre önce yapım ihalesi yapılan Mithatpaşa Tünelleri'ndeki çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile hızlandı. Talimatın ardından 3 Haziran itibariyle ikmal ihalesi gerçekleştirildi. İhale ile birlikte projenin imarının önündeki engeller kaldırılmış oldu. Yüklenici firmanın personel sayısının arttırılacağı, iş makineleri ve ağır araçlarla ilgili ekipmanların sayısının maksimum verimliliğe çıkarılacağı öğrenildi.

AĞIR ARAÇLARIN MANEVRA KABİLETİ RAHATLAYACAK



Proje kapsamına dahil, TTK'nın kullanımında olan tahlisiye binasının, yapılan görüşme ve yazışma neticesinde en geç Temmuz ayı içerisinde yıkımı gerçekleştirilecek. Bu şekilde, kavşak imalatının başlatılması yönünde hiçbir mania kalmamış olacak. Yine tahlisiye binasının yıkılması ile tünellere giriş-çıkış yapan ağır araçların manevra kabiliyetleri rahatlatılmış olacak.

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muammer Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Ve bu çalışmaların hızına halkımızın şahitliği sağlanmış olacaktır. Bugün( 04.06.2020) itibari ile ikinci makas mevkiinden tüneller yönüne bakıldığında,T2 Sol tüpte 32 metre ,T2 Sağ tüpte ise 131 metre açılmayan hafriyat alanı bulunmaktadır. Yapılan planlamaya göre (+,-) 15 Temmuz tarihi itibari ile inşallah sol tüpte ışık görülecektir. Son olarak Mithatpaşa tünelleri ve Kilimli sahil yolu projemiz 31.12.2021 tarihi itibari ile tamamlanmış ve halkımızın hizmetine sunulmuş olacaktır" ifadelerine yer verdi.