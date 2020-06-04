Öğrenciye sosyal mesafe cihazı geliyor

Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçilen ve eylüle kadar kapalı olan okullar yeni dönem için hazırlıklara başladı. Girişte ateş ölçümü yapmak ve maske vermek gibi temel kriterlerin yanı sıra bazı okullar öğrencileri arasında sosyal mesafeyi koruyabilmek için özel önlemler alıyorlar. Bu kapsamda Mektebim Okulları öğrencileri, 1.5 metre sosyal mesafe kuralını aşılmaması için özel bir cihaz geliştirdi. Cihaz, yeni eğitim döneminde öğrenci, öğretmen ve çalışanlara dağıtılacak.Mektebim Okulları CEO'su Servet Özkök, yeni eğitim-öğretim dönemi için dünyanın farklı ülkelerindeki uygulamaları detaylı incelediklerini, yurtiçi ve dışındaki uzmanlarla görüşmeler yaparak yol haritalarını oluşturduklarını söyledi. Özkök, "Okula giriş yapan herkesin dezenfeksiyonunun sağlanması, ateşinin ölçülmesi gibi uygulamalar standart olarak yapılacak. Bbir grup öğrencimiz sosyal mesafenin aşılmasını önleyen, kişiler arası mesafe 1.5 metrenin altına düştüğünde uyarı veren cihazlar ürettiler. Bu cihazlar eylülde okullar açıldığında tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımıza dağıtılacak. İnovasyon pandemi sürecinde de devam etti" dedi.Özkök, yüz yüze eğitime ara verildiğinin açıklanmasından sonraki ilk 24 saatte online dersi aksatmadan yaptıklarının altını çizdi. Özkök, "Uzaktan eğitim sistemimizin tasarımının temelinde 'her yaş düzeyindeki öğrencinin okuldaki tüm uygulamaları dijital ortamda da devam ettirebilmesi' anlayışı var. Yani öğrencilerimiz sadece bilgisayarın başında öğretmenlerinden ders dinlemediler. Dijital ortamda müzelere gittiler, sergiler açtılar, kodlama etkinlikleri yaptılar" diye konuştu. Uzaktan eğitimin veli tarafından ne şekilde algılandığını anlamak için iki kez değerlendirme yaptıklarını anlatan Özkök, memnuniyet düzeyinin yüzde 87.83 olduğunu kaydetti.Pandemi döneminin en çok tartışılan konularının başında gelen yemek-servis gibi ücretleri ile ilgili de değerlendirme yapan Özkök, "Biz öncelikle 12. sınıflardan başlayarak, tüm velilerimizin yemek iadelerini hesaplarına yatırmaya başladık. Verilmeyen hizmetin bedeli alınmamalı. Kurumlar bu konuda velilerine açık ve şeffaf davranmalı" diye konuştu.