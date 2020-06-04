Son Dakika | 1000 TL sosyal yardım destek parası ödemeleri: 3. faz pandemi sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama ekranı

1000 TL sosyal yardım parası başvurusu ve ödemeleri hakkında son dakika haberleri, birçok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. 1000 tl sosyal yardım ödemeleri 3. faz için vatandaşların araştırması devam ediyor. Daha önce 1. ve 2. faz pandemi destek parası ödemeleri geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Peki, e-Devlet ile 3. faz 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama ekranı nasıl açılır ve T.C. kimlik numarası ile pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Haberimizde 1000 TL sosyal yardım pandemi sonuçları ile ilgili detaylar ve sorgulama ekranı yer alıyor.

3. FAZ 1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI ŞARTLARI NELER, KİMLER ALABİLİR VE BAŞVURU NEREYE YAPILIR?

1000 TL sosyal yardım parası başvuru şartları ve kimlere verileceğine ilişkin detaylar da belli oldu. Buna göre, değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak. Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.

3. FAZ PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SONUCU SORGULAMA E DEVLET!

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, 3. faz pandemi sosyal destek parası başvurusu, şartları ve ne zaman verileceği hakkında hakkında bilgi edinebilir; sorgulama işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağını öğrenebilirsiniz.

İşte, E Devlet ile 1000 TL pandemi sosyal destek başvurusu sonucu sorgulama takip ekranı;