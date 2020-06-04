Son dakika haberi: Bakan duyurdu! Yurtdışı uçak sefer tarihleri belli oldu

Son dakika gelişmesi... Coronavirüs kapsamında yeni normalleşme sürecinde yurtdışı uçuşları başlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Haziran'da dış hat uçuşları için 92 ülke ile işbirliği içindeyiz. Haziran'da kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferleri başlatmayı planlıyoruz. Uçuşların karşılıklı açılması için 15 ülke ile ön mutabakat yapıldı." dedi.

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Karaismailoğlu, Haziran ayında kademeli olarak başlatılacak dış hat uçuşlarına ilişkin şu detayları paylaştı:

*10 Haziran tarihi itibariyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan,

*15 Haziran tarihi itibariyle, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan,

*20 Haziran tarihi itibariyle, Hollanda, Kazakistan,

*22 Haziran tarihi itibariyle, Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ,

Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya ve

*25 Haziran tarihi itibariyle Belçika.

Dış hat uçuşlarının yeniden başlaması konusunda Sağlık, Dışişleri, Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile yoğun işbirliği içinde olduklarına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, uçuşlarda vatandaşların sağlığının ön planda tutulacağını ve uygulanacak tedbirlerin bu aşamada öneminin hayati olduğunu kaydetti.

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