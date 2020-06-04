Türk iş dünyası Kolombiya’ya sanal çıkarma yaptı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) dijital ihracatta Türkiye'de ilk adımlardan birini atarak, "Kolombiya Sanal Ticaret Heyeti"ni gerçekleştirdi. 10 farklı ülkeden 30 alıcı firmanın katıldığı etkinlikte123 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Kolombiya Sanal Ticaret Heyeti'nin verimli geçtiğini belirten İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "İKMİB olarak, sanal ticaret heyetleri düzenlemeye başlayarak dijital ihracatta Türkiye'de ilk adımlardan birini attık. Sanal olarak gerçekleştirdiğimiz bu ilk organizasyonumuzu başarıyla tamamladık" diye konuştu.