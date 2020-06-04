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'ye yatırım yapan 9 bin 11 kişi, vatandaşlık kazandı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 'ye 3 milyar 261 milyon 500 bin ABD doları yatırım yapan 9 bin 11 kişinin, kazandığını açıkladı.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 4.6.2020 16:49 ABONE OL
Türkiye'ye yatırım yapan 9 bin 11 kişi, vatandaşlık kazandı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 26 Temmuz 2016'da Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda yapılan düzenleme ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarda yatırım yapan yabancıların Türk vatandaşlığı kazanmalarına olanak sağlandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesindeki tutarlarda yapılan iyileştirici yeni düzenlemelerle birlikte, uygulamanın başladığı tarihten günümüze kadar ülkemize en az 3 milyar 261 milyon 500 bin ABD doları yatırım yapan 9 bin 11 yabancı yatırımcı Türk vatandaşlığını kazanmıştır."

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Türkiye'ye yatırım yapan 9 bin 11 kişi, vatandaşlık kazandı
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