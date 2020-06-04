Vakıfbank’tan 15 bin çiftçiye tarım kart

Vakıfbankve Kayseri Şeker işbirliğiyle Tokat Yozgat, Sivas Amasya, Nevşehir ve Kayseri'de pancar üretimi yapan 15 bin çiftçiye, fabrika garantörlüğü ile 300 milyon liradan fazla Vakıfbank Tarımkart limiti imkânı sunuldu. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, pandemi sürecinde tarımın stratejik bir sektör olduğunun bir kez daha anlaşıldığını belirterek, Kayseri Şeker ile geçekleştirilen işbirliğiyle tarım alanındaki çalışmalarını derinleştirerek daha yaygın hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Üstünsalih, çiftçilerin kartlarını 10 binden fazla Vakıfbank anlaşmalı üye iş yerlerinde de kullanabileceğini ifade ederek, bu proje kapsamında 2020 başında uygulamaya aldıklları tablet projsini ilk kez kullandıklarını söyledi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ise Vakıfbank ile çalışmalarını derinleştirerek daha yaygın hale getirmeyi amaçladıklarını, Tarımkart'ın çiftçiler adına çok önemli yardımcı ve girdi kalemi olacağını söyledi.