Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yeni normalin küresel üretim gücü Türkiye olacak

Yeni normalin küresel üretim gücü olacak

Giriş Tarihi: 4.6.2020 ABONE OL
Yeni normalin küresel üretim gücü Türkiye olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin mayıs ayı ihracatının normalleşmenin sağladığı olumlu etkiler sonucunda nisan ayına göre yüzde 10.84 arttığını belirterek, "Yerli sanayimizi ithalat baskısına karşı tüm politikalarımızla korumaya kararlıyız" dedi. TÜSİAD'ın "Kovid- 19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Oktay, "Yeni normalin alternatif küresel üretim gücü Türkiye olacak. 2021 yılının Türkiye için eskinin de, yeni normalin de ötesine geçtiğimiz ve potansiyel seviyemize ulaştığımız bir yıl olacağına yürekten inanıyorum" dedi. ANKARA
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni normalin küresel üretim gücü Türkiye olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA