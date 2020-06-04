Yeni normalin küresel üretim gücü Türkiye olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin mayıs ayı ihracatının normalleşmenin sağladığı olumlu etkiler sonucunda nisan ayına göre yüzde 10.84 arttığını belirterek, "Yerli sanayimizi ithalat baskısına karşı tüm politikalarımızla korumaya kararlıyız" dedi. TÜSİAD'ın "Kovid- 19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Oktay, "Yeni normalin alternatif küresel üretim gücü Türkiye olacak. 2021 yılının Türkiye için eskinin de, yeni normalin de ötesine geçtiğimiz ve potansiyel seviyemize ulaştığımız bir yıl olacağına yürekten inanıyorum" dedi. ANKARA