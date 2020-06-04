Yerel paralarla ticaret için 5 ülke ile görüşülüyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünyada artık yerel paralarla ticaretin ön plana çıkacağına dikkati çekerek, mevcut swap anlaşmalarının daha aktifleştirilmesi için çalıştıklarını söyledi. Pekcan "Katar, Çin ile ciddi çalışmalarımız var. Diğer ülkelerle de böyle bir ön çalışmamız söz konusu. Yerel paralarla ticaretin gündeme gelmesiyle ilgili yakın takipte olduğumuz 5 ülke bulunuyor. Rusya ile yerel parayla ticaret yapıyoruz. Çin ve Güney Kore ile görüşüyoruz. Onun dışında Malezya, Hindistan, Japonya var" dedi. Pekcan, şu an kapalı olan Habur ve Gürbulak kapılarına yönelik de "İnşallah bu hafta bu iki kapımızı da açıyoruz" diye konuştu.