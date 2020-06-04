Yerli teknoloji dünya fabrikalarını sessizleştirdi

Türkye'deve dünyada çalışma alanlarında en sık maruz kalınan fiziksel etmenlerden biri gürültü olarak karşımıza çıkıyor. Gürültünün kulak ve dolaşım sistemi üzerindeki fiziksel etkilerinin yanı sıra ruh sağlığı ve konsantrasyon gibi psikolojik etkileri de mevcut. Endüstri 4.0 dönemiyle önemi daha da artmaya başlayan sessiz fabrikalar ile ilgili Bursa'da faaliyet gösteren Pechom, alanında adeta sessiz bir devrim yaptı. Geliştirdiği yeni nesil teknolojilerle sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesindeki fabrikaları sessizleştirmeyi başardı. Gürültünün insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri bulunduğu gibi ekolojik dengeye de zarar verdiğini ifade eden Pechom Genel Müdürü Serkan Atay, gelecekte bu alanda yatırımların zorunlu olmaya başlayacağına işaret etti. Atay şöyle devam etti: "İnsan faktörünün çalışma hayatının temelini oluşturduğu düşünüldüğünde; kişilerin sağlıklı, güvenli ve konforlu alanlarda çalışamadıkları sürece hem yaşam kalitelerinin hem de yaşam sürelerinin düşeceği yadsınamaz bir gerçek. Bu noktada devletlere ve işverenlere maddi ve manevi büyük sorumluluklar düşmekte. Ancak gerek yeterli tanıtım ve bilgilendirmelerin yapılmaması gerekse alınacak önlemlerin sahip olduğu maliyetler bu konunun ikinci plana atılmasına sebep oluyor. Endüstride insan sağlığını ve güvenliğini koruma misyonuyla gürültü kontrolü, kalıp işleme ve makine revizyonu alanlarında faaliyet gösteren şirketimiz Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında otomotiv, ulaşım, enerji, sektörleri başta olmak üzere, üretim hatları, trafolar, test ve kontrol odaları gibi birçok alanda ve üründe hizmet veriyor. Tüm çalışmalarımızı mühendislik temeline dayandırarak "Sonuç Garantili" hizmetler vermekte, Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde gerek standart sistemler gerekse esnek çözümler üreterek çalışmalarımızı yurt içinde ve yurt dışında büyük bir başarı ile yürütmekteyiz."