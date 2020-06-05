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Haberler Ekonomi Haberleri Konut kredisi faiz hesaplama ve ödeme planı! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 1 yıl geri ödemesiz konut kredisi faiz hesaplama nasıl yapılır?

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Kamu bankaları tarafından geçtiğimiz günlerde tarihin en büyük kredi paketlerinin duyurulmasının ardından vatandaşlar hesaplama ile ilgili detayları merak ediyor. 12 aya kadar geri ödemesiz ve 15 yıla kadar vade imkanı sunan kredilerden faydalanmak isteyen kişiler geri ödeme planını ve faiz oranlarını hesaplamak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili olarak ", , 1 yıl geri ödemesiz konut kredisi hesaplama" şeklindeki araştırmalarına başladı. Buna göre; haberimizde Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi ile ilgili tüm detaylara ulaşabilir size uygun kredinin faiz hesaplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Peki; Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 1 yıl geri ödemesiz konut kredisi faiz hesaplaması nasıl yapılır? İşte kredi hesaplama ekranı ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 5.6.2020 12:53 Son Güncelleme: 5.6.2020 12:53 ABONE OL
Konut kredisi faiz hesaplama ve ödeme planı! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 1 yıl geri ödemesiz konut kredisi faiz hesaplama nasıl yapılır?

, , tarafından duyurulan kampanyalarının ardından vatandaşlar kredi hesaplama nasıl yapılır? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Duyurulan kampanyalara göre sıfır konutlar için 15 yıla kadar vade seçeneği ile aylık 0.64 faiz, ikici el konutlar için ise 0.74 faizli kredi imkanı sunulurken 12 ay geri ödemesiz kampanyada vatandaşların bir yıl boyunca ödemediği taksitler bir diğer yılın ödemelerine ekleniyor. Yayınlanan kampanya paketlerine dair tüm detayları haberimizde bulabilir aynı zamanda almak istediğiniz kredinin ödemelerini hesaplayabilirsiniz. Buna göre; Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 1 yıl geri ödemesiz konut kredisi faiz hesaplaması nasıl yapılır? İşte 2020 kredi hesaplama ekranı!

KREDİ HESAPLAMA: KONUT KREDİSİ FAİZ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Kamu bankaları sıfır konutlar için 15 yıla kadar ayılık yüzde 0.64 faizli kredi sunuyor. İkinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı sağlanıyor. Kredilerin başvuru işlemleri ise 2 Haziran'dan itibaren banka şubelerinden yapılmaya başlandı.

İşte kredi faiz hesaplama ekranı!

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Konut kredisi faiz hesaplama ve ödeme planı! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 1 yıl geri ödemesiz konut kredisi faiz hesaplama nasıl yapılır?
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