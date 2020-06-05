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ve ’a kapılar yeniden açıldı

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ Ekonomi
Giriş Tarihi: 5.6.2020 ABONE OL
İran ve Irak’a kapılar yeniden açıldı
Türkiye, yeni tip koronavirüs salgını sonrası ticarette de normalleşme adımları tek tek yaşama geçiriyor. İran ve Irak'la geçen yıl 17.1 milyar dolara ulaşan ticaretin gerçekleştiği Habur ve Gürbulak kapıları yeniden açıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kapıların yük taşımacılığına açılmasıyla beraber, ticaretin aksamaması için devreye alınan temazsız ticaret uygulamasına son verileceğini söyledi. Silopi'den Irak'a açılan ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1 Mart'ta kapatılan Habur ve Gürbulak sınır kapılarından dün itibarıyla TIR geçişleri başladı. Kapılardan giren tır şoförleri, sağlık ekiplerince ateş kontrolü sonrası içeriye alınıyor. Geçen yıl Irak'a 8.9 milyar dolar ihracat, 2.5 milyar dolar ithalat gerçekleşti. İran'a da 3.2 milyar dolar ithalat. 2.3 milyar dolar ihracat yapıldı. İki ülke ile toplam ticaret ticaret hacmi 17.1 milyar dolara ulaştı.
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İran ve Irak’a kapılar yeniden açıldı
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