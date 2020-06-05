SON DAKİKA HABERİ: Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 2020 Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt, ihtiyaç, tatil ve konut kredisi faiz oranları

Türkiye'de corona virüs ile mücadele devam ederken, tüm sektörde hareketlenmeyi sağlamak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla kamu bankaları tarafından taşıt, ihtiyaç, tatil ve konut kredisi fırsatları gelmeye devam ediyor. Konut kredisi faiz oranları düşürülürken, 12 ay geri ödemesiz olacağı da belirtildi. Bunun yanı sıra taşıt kredisi faiz oranı da düşüp, tatil kredisi fırsatı sunulmaya başladı. Peki, taşıt ve konut kredisi sıfır ve ikinci el konut kredisi faiz oranı ne kadar? Kamu bankalarının yanı sıra Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da kampanyaya katıldığını resmen duyurdu. Peki, 12 ay geri ödemesiz konut kredisi faiz oranları ne kadar ve başvuru şartları nelerdir? Tatil, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

SIFIR VE İKİNCİ EL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Sıfır ve ikinci el konutlar için kredi faiz oranları düştü. 0.64 ve 0.74 oranı ile12 ay geri ödemesiz, 180 aya varan ödeme fırsatı vatandaşların yüzünü güldürdü. Başvurular ise kamu bankaları tarafından alınmaya başladı.

HALKBANK, VAKIFBANK, ZİRAAT BANKASI KONUT, TAŞIT, İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI

Kamu bankalarının yanı sıra katılım bankalarından müjdeli haber dün geldi. Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım kredi faiz oranlarını düşürdü.

İşte güncel kredi faiz oranları ve tüm detaylar;