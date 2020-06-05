Kovid-19 sonrası tekstil ve hazır giyimde Türkiye tercih edilecek

Kıvanç, önde gelen şirketlere, kamu ve sivil toplum kuruluşlarına hizmet veren global yönetim danışmanlığı firması McKinsey & Company'nin, giyim, moda ve lüks grubuna yönelik "Değişim zamanı" başlıklı rapor yayımladığını söyledi.

Raporda, Avrupa'daki moda paydaşları ve yöneticilerin, Kovid-19'un ardından tedariklerini, Çin yerine daha yakın bölgelerden temin edeceğini, Türkiye'nin de bu durumdan en iyi şekilde yararlanacağının yer aldığını aktaran Kıvanç, yayımlanan çalışmanın Türk tekstilinin dünyadaki yerini ortaya koyduğunu vurguladı.

Salgın sürecinin ardından Türkiye'nin, dünyanın üretim merkezlerinden biri olacağını belirten Kıvanç, şöyle konuştu:

"Rapor, dünyada bir globalleşme varken artık bölgeselleşme olacağını, bu bölgeselleşme sonucunda da Avrupa'nın en büyük tedarikçisinin Türkiye olacağını söylüyor. Avrupalı ve Amerikalı satın alıcılar, Uzak Doğu'ya yaptırdığı ürünlerin numunelerini bizden istemeye başladılar. Bu da bizim için çok kıymetli. Avrupalı ve Amerikalı markalar, Uzak Doğu'dan kaçışta ve Türkiye'den de ürün tedarik etme amacında. Bunun için de yaklaşık 2 aydan beri işletmelerin çoğu numune yapıyor. Önümüzdeki süreçte numunelerin neticesi gelecektir."

"AĞUSTOS-EYLÜL GİBİ İHRACATIMIZ ESKİ SEVİYELERE GELİR''

Kıvanç, yeni dönemde satın alıcıların az miktarda ve hızlıca ürün tedarik edeceğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de iyi işler olacağına inanıyorum. Hükümetimiz de artık yerliliğe özellikle önem veriyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile TİM'in toplantılarında, Bakanımız Berat Albayrak özelikle 'yerli ürün, yerli ürün' diyor. İthalatın daha kolay olmayacağını söylüyor. Bu da yerli sanayinin daha iyi çalışacağını ifade etmektedir. Göstergelerin de daha iyi olacağına inanıyorum. Bu yıl ihracatta artış söz konusu olamaz, kaybedilmiş günler var. Önümüzdeki süreçte birkaç ay belki rölantide gideriz ama temmuzdan sonra ağustos-eylül gibi ihracatımızın eski seviyelere geleceğine inanıyorum."

"GÜN GEÇTİKÇE TÜRK KALİTESİ DÜNYADA YER EDİNİYOR"

Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim ürünleri ihracatında dünyada 7. Avrupa'da ise 3. sırada olduğunu anımsatan Kıvanç, "Türk tekstili, gelecekte de dünyanın en önemli merkezi olacaktır. Bundan dolayı da gururluyuz. Türk tekstili moda, tasarım ve kalite yönünden dünyanın en iyi oyuncularından biri. Gelecek içerisinde de bunun daha da artacağını ve başarılı olacağımıza inanıyoruz, çünkü iyi mühendisler, iyi tasarımcılar yetiştiriyoruz. Kaliteli ürünler yapıyoruz ve gün geçtikçe de Türk kalitesi dünyada yer ediniyor. Türk malları değer buluyor." diye konuştu.

Kıvanç, Türk tekstil ürünlerinin, kalite, yeterlilik ve üretim miktarı yönünden Avrupalı tedarikçilerin beklentilerini karşılayacağını da sözlerine ekledi.