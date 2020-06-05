Şimdi al, ödemeye 3. yılda başla

SABAH'ın önceki gün duyurduğu Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO), "Hayallerini erteleme Türkiye" kampanyası başladı. Vatandaş, Emlak Konut yüklenicilerinin projelerinden bugün konut aldığında ödemeye 24 ay sonra başlayacak. Şirket, bünyesindeki 13'ü tamamlanmış, 13'ü de inşa aşamasında olan toplam 26 projeyi dev kampanyaya dahil etti. Faiz indirimiyle birlikte hareketlenen konut sektörüne can suyu olacak kampanyada vatandaş alacağı konut fiyatının yüzde 80'i için kredi kullanacak.Kalan yüzde 20'lik ödeme için ise yüzde 5 peşinat verilecek. Geri kalan yüzde 15'lik kısım da üçüncü yılda ödemeye başlanacak. Faiz oranı ise 10 yıl vadede yüzde 0.79 olacak. Kampanya kapsamında yüzde 10 da indirim uygulanacak. Bugüne kadar birçok kampanya başlatarak elini taşın altına koyan Emlak Konut'un bugün başlattığı hamleyle birlikte, vatandaşın ödeme güçlüğü çekmeden ev sahibi olması, durgunlaşan konut satışlarının canlanması ve diğer konut firmalarının da bu kampanyaya katılarak sektörü hareketlendirmesi bekleniyor.Kampanyaya dahil olan 26 konut projesinde yaklaşık 10 bin konut bulunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Niğde'de bulunan konutların fiyatları 400 bin liradan başlıyor. Örnek ödeme planına göre 400 bin liralık konut yüzde 10 indirimle 360 bin liraya gelecek. 360 bin liralık konut için yüzde 0.79 faizle 10 yıl vadede aylık ödeme 4 bin 654 lira olacak ve vatandaş 24 ay sonra ödemeye başlayacak. Kampanya dahilinde yüzde 5 peşinat ödemesi ise 18 bin lira olacak. Geriye kalan yüzde 15'lik ödeme olan 54 bin lira ise 24 aylık dönem sonunda ödenecek.Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürecinde gerekli önlemleri alarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Dünya çapındaki Kovid-19 salgını nedeniyle kritik bir dönemden geçiyoruz. Ülkemiz bu dönemi, aldığı etkili kararlar ve güçlü sağlık altyapısıyla başarılı şekilde yönetiyor. Alınan önlemler ve vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşımıyla yeni normale geçiş yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Emlak Konut GYO olarak, ülkenin gücüne ve yarınlarına güvendiklerini, çalışmaları kararlılıkla, hız kesmeden sürdürdüklerini aktaran Gedikli, "Vatandaşlarımızın bize olan güvenini hissediyoruz. Bu güvenin verdiği azim ve inançla 'Hayallerini Erteleme Türkiye' diyor ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın hayalini mümkün hale getiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Hakan Gedikli, şunları kaydetti: "Emlak Konut olarak insan ve çevre odaklı mekanlar tasarlamaya, hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kampanyanın detaylarını da şu şekilde özetleyebiliriz; taksit ödemelerine 3. yılda başlayan vatandaşlarımız, yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olabiliyor. Örneğin, 500 bin TL değerindeki eve yüzde 10 indirimle, 450 bin TL'ye sahip oluyorlar. Bu indirimli fiyat üzerinden sadece yüzde 5 peşinat, yani 22 bin 500 TL ödeyerek isterlerse hemen evlerine taşınabiliyorlar. Taksit ödemelerine ise üçüncü yılda başlıyorlar. Üçüncü yılın başında yüzde 15'lik yani 67 bin 500 TL ara ödeme yapılıyor ve taksit ödemeleri başlıyor. Kampanyamızla ilgilenen ve ev sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımız web sitemizden, çağrı merkezimizden ayrıntılı bilgi alabilir veya gerekli tüm tedbirleri aldığımız satış ofislerimizi ziyaret edebilirler."