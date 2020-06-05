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Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı hız kesmiyor! 'da kritik toplantı

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı , gazeteciler ve ekonomistlerle buluşuyor. Bakan Albayrak'ın Dolmabahçe'de gerçekleştireceği toplantıda sürecinde yapılan destekler, kamu bankalarının kredi paketi hamleleri ve önümüzdeki dönemde ekonomide atılacak adımlara ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 5.6.2020 11:20 Son Güncelleme: 5.6.2020 11:23 ABONE OL
Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hız kesmiyor! İstanbul'da kritik toplantı

Son dakika haberi... İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleşen buluşmada neler konuşulacağına ilişkin A Haber canlı yayınında Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner açıklamalarda bulundu.

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Bakan Albayrak geçtiğimiz günlerde banka genel müdürleri ile de bir toplantı yapmış ve sonrasında "COVİD-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik." açıklamasında bulunmuştu.

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Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hız kesmiyor! İstanbul'da kritik toplantı
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