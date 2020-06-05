SPK’dan sosyal medya manipülasyonuna 5 yıla kadar ceza

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, sosyal medya ve mobil uygulamalar üzerinden piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma gibi suçlar nedeniyle yatırımcılara uyarı geldi. SPK'dan yapılan açıklamada "Kurulumuzca yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile WhatsApp, Telegram gibi iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma suçu dâhil pek çok suç fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunuldu ve işlem yasağı getirildi. Yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik eylemlerin devam ettiği görülmektedir" dendi.Sermaye Piyasası Kanunu'na göre bu şekilde menfaat sağlayan kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin liraya kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağını açıklayan SPK, "Gruplarda yatırımcıların zarara uğradığı görülmekte olup, bu kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir" dendi.