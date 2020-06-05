Ukrayna lokomotif olabilir

Küresel salgın Kovid-19'dan en büyük yarayı alan turizmciler, virüse karşı yürütülen başarılı mücadelenin ardından yeni sezona umutlu başladı. Turizmde normalleşmenin yurtiçi pazarla başlayacağına dikkat çeken Cornelia Diamond Genel Müdürü Zafer Alkaya, yurtdışı uçuşların başlamasıyla dış turizmin de hareketleneceğine işaret etti. Alkaya, "Ukrayna ile karşılıklı olarak uçuşların başlaması kararı alındı. İlk olumlu adımı onlarla attık. Bu bir lokomotif olabilir. Oradan alacağımız turistler diğer ülkelerden alacağımız turistler için bir başlangıç" dedi. İngiltere'nin golf ve tatil turizmi için önemli olduğunu anlatan Alkaya, eylülden itibaren golfçüleri beklediklerini kaydetti.Bu yıl kapasitelerinin yüzde 40'ını açmayı planladıklarını, bunun yüzde 50'ye kadar çıkabileceğini aktaran Alkaya, "Bölgedeki oteller de aynı şekilde planlıyor. Fiyatlarda da herhangi bir artış olmayacak" dedi. Hayata geçirilen tatil kredisinin önemli bir katkı sunacağını aktaran Alkaya, otellerdeki yerli turist oranının normalde yüzde 10 olduğunu ancak bu yıl yüzde 15'e çıkabileceğini ekledi. Sertifikasyona başvuracaklarını aktaran Alkaya, "Ayrıca dünyaca ünlü iki firmayla anlaştık. Personel eğitimimizi İngiliz E-Crystal yapıyor. Fransız firması Bureau Veritas ile de serfikasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.