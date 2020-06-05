Uzaktan eğitimde hedefler büyüdü

Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile ortak olduğu eğitim platformu MentalUP, uzaktan eğitim döneminde de çocukların bilişsel beceri gelişimine destek oluyor. Bu dönemde 500 bin yeni abone edinerek 5.5 milyon kullanıcıya ulaşan MentalUP, üyelik ücretlerinde de yüzde 30 indirim yaparak hizmetlere ulaşan kullanıcı sayısını artımayı hedefliyor..MentalUP, Türkiye'nin çocuklara yönelik ilk ve tek oyunlaştırılmış eğitim platformu olma özelliği ile yoğun ilgi görüyor.Platform, uzman doktorlar, akademisyenler ve oyun tasarımcıları tarafından geliştirilen keyifli egzersizlerle çocukların dikkat, hafıza, problem çözebilme gibi zihinsel becerilerinin gelişmesini amaçlıyor.Uzaktan eğitim döneminde de çocukların yanında olan MentalUP, yüzde 30 fiyat avantajı sağlayarak tam sürüm üyelik ücretlerini 179 TL yerine 125 TL'ye sunuyor.