İş Bankası’ndan nefes aldıracak hamle

Türkiye İş Bankası, normalleşme sürecine ilişkin destek paketini açıkladı. 'El Birliği İle Devam Destek Paketi' ile KOBİ'lerin her türlü işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayan krediler yanında maaş ve kira destek, şehiriçi yolcu taşımacılığı ve eczacılara özel kredi faiz oranları uygulanıyor. Paket içerisinde dijital dönüşüm kredisi ile ihracatçılara ve çiftçilere yönelik krediler de yer alıyor.İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, "Paket kapsamında ödemesiz dönemli avantajlı faiz oranları ile Maaş Destek Kredisi ve Kira Destek Kredisi imkânı sunduk" dedi. Şimşek, işlerini dijitalleştirmek isteyen müşterilere 6 ay ödemesiz dönemli 36 ay vadeye kadar Dijital Dönüşüm Kredisi sunduklarını belirtti. "İhracatçıları fuarlara katılım kredisi ile destekleyeceğiz" diyen Şimşek, ihracatçı müşterilerin 25.000 euro yada dolara kadar 1 yıl vadeli ihracat taahhütlü döviz kredisi kullanabileceklerini kaydetti. Çiftçilerin ise "Pandemi Dönemi Destek Devam Kredisi" için teminat kolaylıklarından faydalanabileceklerini belirten Şimşek, İmece Kart ile yapılan tarımsal su ve elektrik ödemelerinde verdikleri ilave 1 ay faizsiz dönem avantajına haziranda da devam ettiklerini ifade etti.