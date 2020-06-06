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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi | Konut kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları indirimi: Ziraa, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranı ne kadar ve ödeme planı nasıl?

Son Dakika Haberi | Konut kredisi ve taşıt kredisi oranları indirimi: Ziraa, , Vakıfbank ne kadar ve ödeme planı nasıl?

Konut kredisi ve taşıt kredisi oranları bu haftanın en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı.Geçtiğimiz hafta itibariyile koronavirüs normalleşme sürecinde en kritik dönemlerden birini geride bıraktık. Normalleşme sürecinin bu adımı ile birlikte kredi faiz oranları indirimi gibi çeşitli uygulamalar da Hazine ve tarafından başlatıldı. Üstelik, bu paketlerin kapsam ve oranı, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Peki, konut kredisi ve 30.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır ve kredi faiz oranları ne kadar? Haberimizde, üç kamu bankası olan , Zraat Bankası, Vakıfbank konut kredisi ve 2020 kredi faiz oranları yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 6.6.2020 07:43 Son Güncelleme: 6.6.2020 07:50 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Konut kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları indirimi: Ziraa, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranı ne kadar ve ödeme planı nasıl?

Ziraat Bankası, ve Vakıfbank kamu bankalarından kredi oranı indirimi! Türkiye'de ev alma hayali ile bekleyen milyonlarca vatandaşa dev müjde geldi. Konut kredisi faiz oranları rekor indirime giderken, 12 ay geri ödemesiz olacağı da belirtilen kredi imkanı doğdu. Bunun yanı sıra sözkonusu kamu bankalarınca taşıt kredisi faiz oranı da düşürüldü ve tatil kredisi fırsatı sunulmaya başladı. Yaşanan gelişmelerin ardından Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları araştırılmaya başladı. Cumhuriyet tarihinde rekor olan bu kampanyaya kamu bankalarının yanı sıra Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da katıldığını geçtiğimiz hafta duyurdu. Peki, normalleşme sürecinin kritik uygulamalarından biri olan 12 ay geri ödemesiz konut kredisi faiz oranları ne kadar ve başvuru şartları nelerdir? Tatil, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı ne kadar oldu? İşte tüm detaylar...

SIFIR VE İKİNCİ EL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Sıfır ve ikinci el konutlar için kredi faiz oranları düştü. 0.64 ve 0.74 oranı ile12 ay geri ödemesiz, 180 aya varan ödeme fırsatı vatandaşların yüzünü güldürdü. Başvurular ise kamu bankaları tarafından alınmaya başladı.

HALKBANK, VAKIFBANK, ZİRAAT BANKASI KONUT, TAŞIT, İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI

Kamu bankalarının yanı sıra katılım bankalarından müjdeli haber dün geldi. Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım kredi faiz oranlarını düşürdü.

İşte güncel kredi faiz oranları ve tüm detaylar;

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Son Dakika Haberi | Konut kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları indirimi: Ziraa, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranı ne kadar ve ödeme planı nasıl?
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