Sanal fuarlara 3 ayda 60 milyonluk yatırım

dijitalde gösterdiği kabiliyetlere sanal fuarları da ekliyor. Geçen ay Cumhurbaşkanı kararı ile firmaların e-ticaret sitelerine üyelikleri, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımı, sanal fuar düzenlenmesi destek kapsamına alınmıştı. Bu destekle birlikte sanal fuarlara devlet ve özel sektörün 3 ayda 60 milyon TL'lik yatırım yapması bekleniyor.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, "Korona virüs sonrası sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kuralları bizi sanal ticaret ve sanal heyetlere yöneltti. Bu paket geçiş döneminde özelikle ihracatçımız için çok önemli destek olacak" dedi. E-ticaret sitelerine üyeliğin paketin içine alınmasının çok önemli olduğunun altını çizen Çetinkaya, bu kararın üreticilerin e-ticaret sitelerine adaptasyonunu da hızlandıracağını kaydetti.İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki de, salgın sürecinin başından beri sanal fuarlar üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Tüm firmaların ürün görseli, adres ve bilgilerinin yer alacağı bir sistem kuruyoruz. Yakın zamanda sanal fuarlarla ilgili sistemimizi açacağız" diye konuştu. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder ise, "Sanal fuarlarda en önemli husus firmaların dijital altyapısının altyapısının hazır olması" dedi.CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem de, online iş modellerinin normal hayata dönene kadar sektöre önemli bir katkı sunacağını kaydetti. Erem, "CNR olarak 5 yıl önce Global Pazar İstihbarat Sistemi adı verilen big data yönetim sistemiyle başladığımız yatırımlarımıza, 2020 başında yapay zeka destekli Data Yönetim Sistemi'ni de ekleyerek 30 milyondan fazla katılımcı ve ziyaretçi datamızın yönetimini en üst seviyeye çıkardık. Şimdi ise CNR Virtual Trade-İkili İş Görüşmeleri projemizi hayata geçirdik. Bunun için 16 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik" diye konuştu.TÜYAP Fuarcılık Grubu da akıllı eşleşme programını tüm katılımcılarına ücretsiz olarak açtı. Tüyap Fuarcılık Grubu Stratejik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Öztop, "Yaptığımız yatırımlarla ticaret artık fuar alanı ve tarihleriyle sınırlı değil. Katılımcılarımızı 1.5 milyonun üzerinde tekil alıcı ile buluşturuyoruz. Platformumuz üzerinden ürün ve hizmet arayan alıcılara sistem üzerinden ulaşıyor, katılımcı firmalarımız ile online toplantı ayarlıyoruz" dedi. Endless Fairs Kurucusu Gökmen Özdemir ise Türkiye'nin ilk yerli sanal fuar yazılımı yapan kuruluşu olduklarını ekledi.