Turkcell şirketleri yeni normale hazırlıyor

TURKCELL normalleşme sürecinde güvenli ve sağlıklı hizmet vermek isteyen işletmelere özel Dijital İş Servisleri şirketi ile uçtan uca çözümler sunuyor. Üretim, finans, eğitim, perakende gibi sektörlere yönelik hazırlanan termal kamera sistemleri, hava kalitesi ve sosyal mesafe ölçümü, mağaza içi müşteri sayımı gibi çözümler sayesinde risklerin en aza indirgenmesine katkı sağlanıyor. Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Kurumlardaki olası salgın hastalıklara dair alınabilecek tüm dijital önlemleri şirket, müşteri ve çalışan özelinde Turkcell'in güçlü teknolojik altyapısı üzerinden sağlıyoruz" dedi.