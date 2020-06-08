2’nci el otoda evde teslim dönemi

Koronavirüsle birlikte ikinci el otomobil pazarında da yeni bir dönem başladı. İkinci el otomobil pazarında faaliyet gösteren bazı kurumsal firmalar, temassız satış hizmeti veriyor. Bunlardan biri LeasePlan'in filosundaki ikinci el araçların satıldığı CarNext.com. Şirketin sunduğu hizmet kapsamında, satın alma süreçleri online yapılıyor. Satın alınan ikinci el araçlar ise dezenfekte edilerek, aynı şehir içinde ücretsiz bir şekilde kapıya kadar teslim ediliyor.Eve teslim hizmeti veren bir başka firma ise ikinciyeni.com. Açık artırmada satın alınan araçlar, lojistik hizmeti sayesinde istenilen adrese teslim edilebiliyor. Şirket, bu hizmeti hem aynı şehir içinde hem de şehirler arası veriyor. İkinciyeni.com aynı şehir içindeki teslimat ücretinde yüzde 50 indirim yapıyor.