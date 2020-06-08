Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 8 Haziran Pazartesi gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Corona virüs kaynaklı olarak inişli ve çıkışlı bir grafik sergileyen altın, döviz kurlarının aksine oldukça tercih edilen yatırım aracı olarak göze çarpıyor. Bu noktada altının gram fiyatı 8 Haziran tarihiyle 367 lira civarından işlem görüyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Haberimizin içerisinden altın fiyatları ile ilgili son dakika haberlerine ve anlık değişimlere ulaşabilir, Apara ile canlı alış satış fiyatlarını öğrenebilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 8 HAZİRAN

Sizler için hazırladığımız haberimizin içerisinden 8 Haziran Pazartesi güncel altın fiyatlarına ulaşabilir, canlı rakamlar ile alış ve satış fiyatlarını öğrenebilirsiniz.