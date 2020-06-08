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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 8 Haziran Pazartesi gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

son dakika hareketliliği! 8 Haziran Pazartesi gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Corona virüs kaynaklı olarak son dönemde oldukça dengesiz bir grafik çizen altın, inişli çıkışlı grafiğini sürdürürken, yatırımını bu yönde gerçekleştiren veya gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu süreçte hem yatırım hem de kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda bu sarı metale olan ilgi de artıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren pek çok vatandaş ‘gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar’ araştırıyor. 8 Haziran Pazartesi günü itibariyle altının gram fiyatı 367 lira civarından işlem görüyor. Haberimizin içerisinden gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatlarına, uzman yorumlarına ve son dakika haberlerine ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 8.6.2020 07:21 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 8 Haziran Pazartesi gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ile ilgili son dakika haberleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Corona virüs kaynaklı olarak inişli ve çıkışlı bir grafik sergileyen altın, döviz kurlarının aksine oldukça tercih edilen yatırım aracı olarak göze çarpıyor. Bu noktada altının gram fiyatı 8 Haziran tarihiyle 367 lira civarından işlem görüyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Haberimizin içerisinden altın fiyatları ile ilgili son dakika haberlerine ve anlık değişimlere ulaşabilir, Apara ile canlı alış satış fiyatlarını öğrenebilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 8 HAZİRAN

Sizler için hazırladığımız haberimizin içerisinden 8 Haziran Pazartesi güncel altın fiyatlarına ulaşabilir, canlı rakamlar ile alış ve satış fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 8 Haziran Pazartesi gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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