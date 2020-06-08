Altın hesabı nedir? Bankada vadeli altın hesabı nasıl açılır?

Altın hesabı, yatırımlarını bu değerli metalde değerlendirmek isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği mevduat ürünüdür. Ülkemizde de oldukça rağbet gören altın hesabının vadeli ve vadesiz olarak iki seçeneği bulunmaktadır. Peki, altın hesabı nedir? Altın hesabı nasıl açılır ve en avantajlı bankalar nelerdir? Detaylar haberimizde.

ALTIN HESABI NEDİR?

Altın hesabı, birikimlerini altında değerlendirmek isteyen vatandaşların altınlarını bankalara yatırmasıyla ya da bankalardan satın alması ile oluşan bir mevduat ürünüdür. Altın hesabı, çeyrek veya gram gibi kuyum türlerinin bankalara yatırılarak oluşturulabileceği gibi anlık kur değerleri ekseninde para karşılığında da açılabilir.

ALTIN HESABI NASIL AÇILIR?

Altın hesabı açma işlemleri için iki yöntem bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki, altın hesabı açacaksanız uygun faiz oranı ve kâr payı araştırması yaparak bir bankadan hesap açın. Altın hesabı açmak istediğiniz bankanın müşterisi olduktan sonra,

Banka şubesine giderek,

Bankanın mobil uygulaması ya da internet bankacılığı sitesi üzerinden

altın hesabınızı kolay ve güvenli bir şekilde açabilirsiniz.

Bir bankanın müşterisi olmadan altın hesabı açma işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız, banka şubesine gitmeniz gerekmektedir.

BİLEZİK, YÜZÜK, ÇEYREK VE GRAM ALTIN İLE ALTIN HESABI NASIL AÇILIR?

Sahip olduğunuz bilezik, yüzük ve altın gibi kuyum ürünleri bankadan altın hesabı açabilirsiniz. Banka eksperleri tarafından ürünlerinizin kontrolü sağlandıktan sonra altın hesabı açma işleminiz yapılmaktadır.

VADESİZ VE VADELİ ALTIN HESABI NEDİR?

Altın hesabı, vadeli ve vadesiz olmak üzere iki türlüdür.

Vadeli altın hesabı, seçilen vade süresince altınlardan belirli bir faiz oranı üzerinden kazanç sağlanmasını ifade eder. Vadeli altın hesabının diğer vadeli mevduat hesaplarından da önemli bir farkı bulunmaktadır. Öyle ki, vadeli altın hesabı ile hem piyasalardaki altın fiyatı artışı hem de belirlenen faiz oranına göre kazanç sağlanmaktadır.

Vadesiz altın mevduat hesabı ile gelir vergisi ya da herhangi bir masraf ödemeden altın alım-satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hesap açılışı ve gerçekleştirilecek işlemlerde hesaba fiziki altın olarak teslimat yapılmamaktadır. Yine aynı şekilde fiziki altın olarak ödeme yapılmamaktadır.

EN AZ KAÇ GRAM ALTIN İLE ALTIN HESABI AÇILIR?

Bu sorunun yanıtı bankalardan bankalara değişik göstermekle beraber, genellikle en az 10 gr altın olmak koşulu ile vadeli altın hesabı açılmaktadır.

ALTIN HESABI AÇAN BANKALAR

Altın hesabı açan bankalar hemen hemen hepsidir. Öyle ki, başlıca altın hesabı açan bankalar şöyle sıralanabilir;

Ziraat Bankası

Halkbank

Vakıfbank

Garanti Bankası

Kuveyt Türk

Yapı Kredi Bankası

Akbank

İş Bankası

ALTIN HESABI EN AVANTAJLI BANKA HANGİSİ?

En avantajlı altın hesabı bankası için bankaların şartlarını ve getirilerini incelemeniz gerekmektedir. Öyle ki, her bankanın farklı şart ve getirisi bulunmaktadır. Şubeye gitmeden kolaylıkla bankaların internet siteleri üzerinden bunlar hakkında bilgi edinebilirsiniz.