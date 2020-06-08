‘Haziran ayı geçiş dönemi olacak’

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, haziran ayının ticarette geçiş dönemi olacağını belirtti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle, DEİK Başkanı Nail Olpak, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün'ün aralarında yer aldığı İstişare Kurulu ile video konferansla bir araya gelen Pekcan, "Biz bu geçiş dönemini çok hızlı atlamak durumundayız. Bu süreci, üretim kapasitemiz, eğitimimiz, işgücümüz ve Türkiye'de iş insanlarımız ve ihracatçılarımızın dinamizmiyle çok başarılı bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum" dedi. Bakan Pekcan, yurtdışı lojistik merkezleri çalışmasını hızlandıracaklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde hem Avrupa ülkelerinin yeniden toparlanmasını bekliyor hem de dünya genelinde kademeli bir normalleşmeye geçişin olacağını düşünüyoruz" dedi. Bu süreçte ülkelerin içe kapanma dönemi yaşadığını vurgulayan Pekcan, ülkelerin daha korumacı ve içe dönük politikalar izleyeceklerini belirtti.