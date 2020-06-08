Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? SSK Bağ-Kur Temmuz zam oranı...

: maaşlarına ne kadar zam yapılacak? SSK Bağ-Kur Temmuz zam oranı...

maaşlarına yapılacak zam miktarı Temmuz ayına yaklaşmamız ile birlikte vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Emeklilere her yıl Ocak ve Temmuz ayında zam yapılıyor. Yapılan zamda ise en önemli etken son 6 aylık enflasyon verileri oluyor. Haziran ayı enflasyon rakamları ile birlikte, emekli maaşı zam tahminleri de belli olmaya başladı. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 8.6.2020 11:18 ABONE OL
Son dakika: Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? SSK Bağ-Kur Temmuz zam oranı...

Türkiye'de milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak zam miktarına gözlerini çevirdi. Bilindiği üzere emekliler, her yıl Temmuz ve Ocak aylarında maaşlarına zam alıyor. Maaşlara yapılacak bu zam da en önemli etken ise, enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar açıklanan veriler doğrultusunda, zam 4.57 olurken, maaşlarda 275 TL'lik artış göründü.

Yani ilk 6 aylık enflasyon ne çıkarsa, maaşlara o oranda zam yapılacak. Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.

EN ÇOK 6 BİN 304 TL

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.57 çıktı.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? SSK Bağ-Kur Temmuz zam oranı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA