Son dakika: Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? SSK Bağ-Kur Temmuz zam oranı...

Türkiye'de milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak zam miktarına gözlerini çevirdi. Bilindiği üzere emekliler, her yıl Temmuz ve Ocak aylarında maaşlarına zam alıyor. Maaşlara yapılacak bu zam da en önemli etken ise, enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar açıklanan veriler doğrultusunda, zam 4.57 olurken, maaşlarda 275 TL'lik artış göründü.

Yani ilk 6 aylık enflasyon ne çıkarsa, maaşlara o oranda zam yapılacak. Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.

EN ÇOK 6 BİN 304 TL

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.57 çıktı.