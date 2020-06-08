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senet bilgilerinin toplanma süresini bir güne indirdi

() Risk Merkezi'nin senet bilgileri toplama ve paylaşma sürelerini 15 günden "bir güne" indirdi.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 8.6.2020 15:55 ABONE OL
TBB senet bilgilerinin toplanma süresini bir güne indirdi

TBB'den yapılan açıklamada, "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından, bankalardan 15'er günlük dönemlerle toplanan ve üyelerle paylaşılan; vadesinde ödenen, protesto edilen ve protestosu kaldırılan senetlere ilişkin bilgilerin, toplanma ve paylaşma süresi 1 güne indirilmiştir. Senet bilgilerinin, 20 Mayıs tarihi itibarıyla, günlük olarak toplanmasına ve üyelerle paylaşılmasına başlanmıştır" denildi.

Açıklamaya göre, bu uygulama ile; banka ve finansal kuruluşlara müşteri kredi değerlendirme süreçlerinde senet ödemelerine ilişkin güncel bilgilere erişim, gerçek ve tüzel kişilere borçlu oldukları senetleri, vadesinde veya protesto olduktan sonra ödediklerinde, ödeme bilgilerinin bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından güncel olarak izleme ve değerlendirme olanağı sağlandı.

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