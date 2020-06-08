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sağlık çalışanlarına %40 indirim kampanyası! İşte kampanyanın geçerli olacağı tarihler...

'den sağlık çalışanlarına müjdeli haber geldi! (THY) corona virüsü kaynaklı KOVİD-19 salgını ile mücadelede kritik rol oynayan sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirimle bilet kampanyası başlattı. Kampanyanın twitter üzerinden duyurulmasının ardından birçok vatandaş bu kampanyadan kimlerin yararlanabileceğini araştırmaya başladı. İşte, Türk Hava Yolları tarafından başlatılan' sağlık çalışanları için %40 indirimli bilet kampanyası'na ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 8.6.2020 13:00 ABONE OL
THY sağlık çalışanlarına %40 indirim kampanyası! İşte kampanyanın geçerli olacağı tarihler...

Türk Hava Yolları, sağlık çalışanları için müjdeli haberi duyurdu! Corona virüsü ile mücadelede önemli bir role sahip Türkiye sağlık hizmetleri çalışanlarına özel bir kampanya başlatan THY, bu kampanya ile dünyanın dört bir yanında görevli tüm sağlık hizmetleri çalışanlarını indirimli uçuracak! Sağlık Çalışanları, Türk Hava Yolları web sayfasından ve mobil uygulamasından düzenleyecekleri biletlerle yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek. THY'nin tüm uçuşlarında ve tüm bilet tiplerinde geçerli olan kampanya kapsamında sağlık çalışanları, beraberlerinde seyahat edecek üç kişi için de indirimli bilet satın alabilecek.

İşte, indirime ilişkin detaylar ve THY tarafından yapılan açıklama...

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THY sağlık çalışanlarına %40 indirim kampanyası! İşte kampanyanın geçerli olacağı tarihler...
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