THY sağlık çalışanlarına %40 indirim kampanyası! İşte kampanyanın geçerli olacağı tarihler...

Türk Hava Yolları, sağlık çalışanları için müjdeli haberi duyurdu! Corona virüsü ile mücadelede önemli bir role sahip Türkiye sağlık hizmetleri çalışanlarına özel bir kampanya başlatan THY, bu kampanya ile dünyanın dört bir yanında görevli tüm sağlık hizmetleri çalışanlarını indirimli uçuracak! Sağlık Çalışanları, Türk Hava Yolları web sayfasından ve mobil uygulamasından düzenleyecekleri biletlerle yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek. THY'nin tüm uçuşlarında ve tüm bilet tiplerinde geçerli olan kampanya kapsamında sağlık çalışanları, beraberlerinde seyahat edecek üç kişi için de indirimli bilet satın alabilecek.

İşte, indirime ilişkin detaylar ve THY tarafından yapılan açıklama...