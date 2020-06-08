Tıbbı yardım için aracı olmamızı istediler

KOVİD-19 salgınıyla mücadele sürecinde 100'ü aşkın ülkeye tıbbi malzeme göndermesi, ülkemizi son derece pozitif bir şekilde dünya kamuoyunun gündemine taşıdı. Bunun en yakın tanıklarından biri de hiç kuşkusuz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak oldu. Pandemi sürecinde dünyada acı ve dikkat çekici pek çok olayın akılda kaldığını hatırlatan Olpak, "Ancak bizim ülkemiz başarı öyküleriyle gündeme geldi. Örneğin Türkiye'nin ihtiyacı olan ülkelere yaptığı tıbbi malzeme yardımları, yurtdışında inanılmaz büyük bir etki yarattı. Görüştüğümüz resmi, özel hemen hemen tüm temsilciler, 'Türkiye hükümetine bize de tıbbi malzeme göndermeleri için başvuru yaptık. Siz de bizim için aracı olur musunuz' diye DEİK'ten ricada bulundular. Kim ne derse desin pandeminin kazananı kesinlikle Türkiye" dedi. Bu süreçte dış dünya ile yakın temasta olan Olpak, dış ekonomik ilişkiler boyutuyla pandemi sürecini ve fırsatları SABAH'a anlattı.
2020'nin ilk yarısını geride bıraktık. Neler söyleyeceksiniz, nasıl bir yıl oldu?
2020'ye iyi başladık. Bu yıl yüzde 5'in üzerinde büyüme hedefimiz vardı. pandemiye rağmen ilk çeyrek performansımız bu hedef doğrultusunda gerçekleşti. Türkiye'nin bu krizi yönetmesine baktığımızda yılı daha pozitif bir şekilde kapatacağına inanıyoruz.
Bir iş insanı olarak hiç tedirgin olmadınız mı?
Bu sürecin hemen başında DEİK olarak Cumhurbaşkanımıza bir mektup yazdık ve ekonominin devamı için kararlı olduğumuzu söyledik. Kendi aramızdaki müzakerelerde de 'işletmelerimizi optimal seviyede tutalım, ne olur kapatmayalım' mesajları öne çıktı. Tüm üyelerimiz, iş konseylerimiz, ticaret müşavirleri, büyükelçiler, başkonsolosluklarla günde 10 saati aşan toplantılar yaptık. İlk görüşmelerde herkes sağlığı konuşuyordu. Ama 10 gün içinde bir yandan da işlerimizi konuşmaya başladık. Tedirginlikten çok kararlılık hakim oldu.
150 TOPLANTI YAPTIK
Peki yurtdışından ne tür taleplerle karşılaştınız?
DEİK olarak 150'nin üzerinde toplantı yaptık. İlgili ülkelerin resmi yetkilileri, büyükelçileri bize hep 'Siz bu süreci çok iyi yönetiyorsunuz, gıptayla takip ediyoruz' şeklinde yorumlarla başlayıp, kendilerine yardım yapılması için aracı olmamızı istediler. Yurtdışından hep maske talep ediliyor zannediliyor ama bizden tüm koruyucu kıyafet, solunum cihazı, ve ilaç taleplerini bile hükümete iletmemizi istediler. Ayrıca bu malzemelere yönelik ihracat kısıtlamasının kaldırılması ve şoförlere seyahat izni gibi daha birçok konuda ricada bulundular. Biz de ilgili tüm kurumlara bu talepleri hassasiyetle paylaştık, takip ettik.
F-35 KONUSU BİLE ÇÖZÜLEBİLİR
Türkiye'yi önemli fırsatların beklediği dile getiriliyor. Sizce öne çıkacak ülke veya bölgeler var mı?
Afrika ile ekonomik ilişkilerde çok
daha ileri gideriz. Amerika ile de işler
daha iyi olur, hatta F-35 konusunda
bile olumlu gelişmeler beklenebilir.
Avrupa'da da işler daha iyiye gidecek
gibi görünüyor. Tedarikte tek ülkeye
bağlılığın yanlışlığını tüm ülkeler gördü.
Biz, yeni şartlara hızlı bir şekilde adapte
olabildiğini tüm dünyaya ispat eden
Türkiye'nin bu dönemin kazananı olacağını
öngörüyoruz. Örneğin geçmişte AB'li
yetkililer tarafından biraz burun kıvrılarak
ele alınan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi
konusu bu pandemi sürecinde
biraz daha öne çıktı. Avrupalı yetkililer
bize 'haklısınız güncelleme ihtiyaçları
daha dikkatle ele alınmalı'
dediler.
SOLUNUM CİHAZI ÜRETİMİ 'AKLA ZİYAN' ALGILANDI
Yurtdışı temaslarınıza dayanarak Türkiye'nin pozitif ayrıştığı konuları değerlendirebilir misiniz?
Öncelikle tabi tıbbi malzeme
yardımları çok büyük bir
etki yarattı. Bir diğer önemli
konu da solunum cihazı.
Türkiye'nin haftalar içinde
solunum cihazını geliştirip
seri üretime başlamasını
'akla ziyan' olarak algıladılar.
Hastanelerimizin
kapasitesi, sağlık personelimizin
kalitesi, tüm
vatandaşların genel sağlık
sigortası kapsamı içinde
olması çok önemli.
İLK, İYİ VE EN KÖTÜ ÜLKEYLE TEMAS
Bu dönemde farklı bir uygulamanız oldu mu?
Her adımda ülke ve üyelerimizin ihtiyaçlarını gözetmeyi
amaçladık. Çin, Güney Kore ve İtalya büyükelçilerimizle sık sık
bir araya geldik. İlk başlayan, iyi yöneten ve en kötü ilerleyen
ülkenin deneyimlerini, ilgili makam ve üyelerimizle paylaştık.
EVİN İÇİNDE 10 BİN ADIM
Ev'deki günlerinizi nasıl geçirdiniz?
Türkiye'nin gücünü gördük ve ülkemize güvenimiz arttı. En
çok dostlarımı özledim. Hareketsiz kalmamaya gayret ettim.
Telefon görüşmelerimi yürüyerek yaptım ve ortalama 10 bin
adım attım. Hatta bu süreçte 5-6 kilo verdiğimi söyleyebilirim.
KRİZ GEÇMİŞİMİZ AVANTAJ SAĞLADI
Türkiye'nin performansında etkili olan unsurlar neler?
Türkiye'nin sürece adaptasyonunun bütün ülkelerden hızlı
olduğunu gördük. Bu bizim maalesef çok kriz yaşamış bir ülke
olmamızdan kaynaklanıyor. Ülke olarak fazla kriz görmüş
olmanın getirdiği bir adaptasyon yeteneğimiz var.