Tıbbı yardım için aracı olmamızı istediler

KOVİD-19 salgınıyla mücadele sürecinde 100'ü aşkın ülkeye tıbbi malzeme göndermesi, ülkemizi son derece pozitif bir şekilde dünya kamuoyunun gündemine taşıdı. Bunun en yakın tanıklarından biri de hiç kuşkusuz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak oldu. Pandemi sürecinde dünyada acı ve dikkat çekici pek çok olayın akılda kaldığını hatırlatan Olpak, "Ancak bizim ülkemiz başarı öyküleriyle gündeme geldi. Örneğin Türkiye'nin ihtiyacı olan ülkelere yaptığı tıbbi malzeme yardımları, yurtdışında inanılmaz büyük bir etki yarattı. Görüştüğümüz resmi, özel hemen hemen tüm temsilciler, 'Türkiye hükümetine bize de tıbbi malzeme göndermeleri için başvuru yaptık. Siz de bizim için aracı olur musunuz' diye DEİK'ten ricada bulundular. Kim ne derse desin pandeminin kazananı kesinlikle Türkiye" dedi. Bu süreçte dış dünya ile yakın temasta olan Olpak, dış ekonomik ilişkiler boyutuyla pandemi sürecini ve fırsatları SABAH'a anlattı.2020'ye iyi başladık. Bu yıl yüzde 5'in üzerinde büyüme hedefimiz vardı. pandemiye rağmen ilk çeyrek performansımız bu hedef doğrultusunda gerçekleşti. Türkiye'nin bu krizi yönetmesine baktığımızda yılı daha pozitif bir şekilde kapatacağına inanıyoruz.Bu sürecin hemen başında DEİK olarak Cumhurbaşkanımıza bir mektup yazdık ve ekonominin devamı için kararlı olduğumuzu söyledik. Kendi aramızdaki müzakerelerde de 'işletmelerimizi optimal seviyede tutalım, ne olur kapatmayalım' mesajları öne çıktı. Tüm üyelerimiz, iş konseylerimiz, ticaret müşavirleri, büyükelçiler, başkonsolosluklarla günde 10 saati aşan toplantılar yaptık. İlk görüşmelerde herkes sağlığı konuşuyordu. Ama 10 gün içinde bir yandan da işlerimizi konuşmaya başladık. Tedirginlikten çok kararlılık hakim oldu.DEİK olarak 150'nin üzerinde toplantı yaptık. İlgili ülkelerin resmi yetkilileri, büyükelçileri bize hep 'Siz bu süreci çok iyi yönetiyorsunuz, gıptayla takip ediyoruz' şeklinde yorumlarla başlayıp, kendilerine yardım yapılması için aracı olmamızı istediler. Yurtdışından hep maske talep ediliyor zannediliyor ama bizden tüm koruyucu kıyafet, solunum cihazı, ve ilaç taleplerini bile hükümete iletmemizi istediler. Ayrıca bu malzemelere yönelik ihracat kısıtlamasının kaldırılması ve şoförlere seyahat izni gibi daha birçok konuda ricada bulundular. Biz de ilgili tüm kurumlara bu talepleri hassasiyetle paylaştık, takip ettik.Afrika ile ekonomik ilişkilerde çokdaha ileri gideriz. Amerika ile de işlerdaha iyi olur, hatta F-35 konusundabile olumlu gelişmeler beklenebilir.Avrupa'da da işler daha iyiye gidecekgibi görünüyor. Tedarikte tek ülkeyebağlılığın yanlışlığını tüm ülkeler gördü.Biz, yeni şartlara hızlı bir şekilde adapteolabildiğini tüm dünyaya ispat edenTürkiye'nin bu dönemin kazananı olacağınıöngörüyoruz. Örneğin geçmişte AB'liyetkililer tarafından biraz burun kıvrılarakele alınan Gümrük Birliği'nin güncellenmesikonusu bu pandemi sürecindebiraz daha öne çıktı. Avrupalı yetkililerbize 'haklısınız güncelleme ihtiyaçlarıdaha dikkatle ele alınmalı'dediler.Öncelikle tabi tıbbi malzemeyardımları çok büyük biretki yarattı. Bir diğer önemlikonu da solunum cihazı.Türkiye'nin haftalar içindesolunum cihazını geliştiripseri üretime başlamasını'akla ziyan' olarak algıladılar.Hastanelerimizinkapasitesi, sağlık personelimizinkalitesi, tümvatandaşların genel sağlıksigortası kapsamı içindeolması çok önemli.Her adımda ülke ve üyelerimizin ihtiyaçlarını gözetmeyiamaçladık. Çin, Güney Kore ve İtalya büyükelçilerimizle sık sıkbir araya geldik. İlk başlayan, iyi yöneten ve en kötü ilerleyenülkenin deneyimlerini, ilgili makam ve üyelerimizle paylaştık.Türkiye'nin gücünü gördük ve ülkemize güvenimiz arttı. Ençok dostlarımı özledim. Hareketsiz kalmamaya gayret ettim.Telefon görüşmelerimi yürüyerek yaptım ve ortalama 10 binadım attım. Hatta bu süreçte 5-6 kilo verdiğimi söyleyebilirim.Türkiye'nin sürece adaptasyonunun bütün ülkelerden hızlıolduğunu gördük. Bu bizim maalesef çok kriz yaşamış bir ülkeolmamızdan kaynaklanıyor. Ülke olarak fazla kriz görmüşolmanın getirdiği bir adaptasyon yeteneğimiz var.