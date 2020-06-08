Türkiye Avrupa’da ilk beşte

Türkiye, nisanda toplam otomotiv satışlarında Almanya ve Fransa'nın ardından üçüncü oldu. Hafif ticari araçlarda Avrupa üçüncüsü olurken binek otomobilde ise ikinciliğe yükseldi. Mayısta bu tablo değişti. Avrupa'nın büyük pazarları Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da otomobil satışları nisana göre arttı. Türkiye'de otomobil satışları mayısta 25 bin 73 adet oldu. Toplam otomotiv pazarı ise 32 bin 235 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları bir önceki aya yani nisana göre yüzde 14.6, toplam araç satışları ise yüzde 21.7 oranında artış gösterdi. Türkiye bu sonuçlara göre, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın ardından beşinci sırada yer aldı. Avrupa otomobil pazarında mayısta da büyük düşüşler gerçekleşti. En büyük düşüş yüzde 89 ile İngiltere ve 72.2 ile İspanya'da gerçekleşti. Toparlanan ülkelerdeki düşüş ise yüzde 50'ler seviyesinde kaldı.Mayısta da Avrupa'da satışları en az düşen ülke oldu. Nisanda otomobil pazarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.6, mayısta ise yüzde 7.6 geriledi. Toplam pazarda nisanda yüzde 14.6, mayısta ise 2.4 düştü.Satışlar yüzde 50 daraldı. 168 bin 148 adet otomobil satıldı.Satışlar mayısta yüzde 50.3 düştü. 96 bin 310 araç satışı gerçekleşti. Nisanda yüzde 88.8 düşüş yaşanmıştı.Yüzde 89 düşüşle 20 bin 247 adet satış oldu. Nisanda yüzde 97.3 düşmüştü.Mayısta yüzde 72.7 düşüşle 34 bin 337 adet satış oldu. Nisanda yüzde 96.5 gerilemişti.Binek otomobil pazarı mayısta yüzde 49.4 geriledi. Satışlar 100 bin 597 adet oldu. Martta yüzde 85.4, nisanda ise yüzde 97.5 düşüş yaşanmıştı.Satışlar yüzde 50.2 düşüşle 15 bin 881 adet oldu.Binek otomobil pazarı, mayısta yüzde 59.4 düşüşle 14 bin 934 adete geriledi.Binek otomobil satışları mayısta yüzde 54.8 düşüştü.