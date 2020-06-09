10 yıl vadeli kredi

Döviz kurundaki dalgalanmaların yarattığı güvensizliğe karşı yatırımcıyı 10 yıla kadar vade ile TL güvencesinde ve sabit faizle koruyan Merkez Bankası'nın (TCMB) yatırım taahhütlü avans kredisi, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığıyla kullandırılmaya başlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankası'nın açıkladığı 20 milyar lira büyüklüğündeki 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalara 10 yıl vadeli 400 milyon liraya kadar yatırım desteği sağlanacağını söyledi. Albayrak, kredinin istihdamı artıran, cari dengeye katkıda bulunan ve katma değeri yüksek üretim yapanlara sabit faizli TL cinsi olarak sunulacağını belirtti.

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FAİZİ % 7.75

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop ise 10 yıla kadar vadeli yatırıma destek TL kredisini Merkez Bankası'nın belirlediği güncel politika faiz oranına endeksli (dün itibarıyla yüzde 7.75) faiz oranıyla yatırımcılara sunduklarını kaydetti. Öztop, şöyle konuştu: "Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak misyonumuzu, hepimizi derinden etkileyen bu süreçten toplumumuzun en az hasarla çıkması için sürdürülen topyekûn mücadeleye katkımızı Merkez Bankası'nın yeni kredi türünde işbirliği yaparak devam ettiriyoruz. 10 yıla kadar vadeli 'Yatırıma Destek' TL kredisiyle sektörleri ve yatırımcıları destekleyerek koronavirüs salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasına da katkıda bulunacağız."

İstisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde her firma için 400 milyon TL ile sınırlanan krediden, çok sayıda firmanın yararlanması hedefleniyor.

KİMLER YARARLANACAK?

İthalatı azaltan ve ihracatı destekleyen yatırımlar krediden yararlanacak.

Dışa bağımlılığı ve cari açığı azaltan yatırımlara destek olunacak.

İstihdamı artıran, verimlilik ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımlar desteklenecek.

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