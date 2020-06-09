Altın çeşitleri nelerdir? Yatırım aracı altın çeşitleri listesi ve gramları

Bir kimyasal element olan altın madeni, atom numarası 79 olarak bilinir. Bu özelliğinden dolayı doğal bir şekilde oluşan en yüksek atom numarasına sahip elementlerdendir. Altının en saf hali genellikle; Parlak, hafif kırmızımsı sarı, yoğun, yumuşak, şekillenebilen ve esnek bir metal halindedir. Bu madenin değerli olmasının nedeni pas tutmuyor olmasından kaynaklıdır. Bu özelliğinden dolayı servet olarak kullanılmaktadır. Günümüzde ilgi kaynağı olan altınlar vatandaşlar tarafından oldukça büyük rağbet görmektedirler. Özellikle düğünlerde paranın yerine en çok kullanılan değerli bir öneme sahip olan altındır. Gramına ve çeşitlerine göre fiyatları da değişmektedir. Altın çeşitleri ve gramı nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Cumhuriyet altını ile Ata altın aynı mı? İşte detaylar.

ALTIN ÇEŞİTLERİ

En çok ilgi gören ve servet değerinde bilinen altınların birçok çeşidi bulunmaktadır. Bunlar genellikle:

Gram altın: Altın çeşitlerinden biri olan gram altın; 995 ya da 999.9 saflıkta, standart ağırlık ve standart saflıktaki küçük saf halde işlenmemiş olan altın külçelerine denilmektedir.

Çeyrek altın: Altınlardan biri olan ve genellikle ülkemizde bütçeye uygun olarak çokça alınan altınlardan biri haline gelen çeyrek altın T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılmış olan altındır.

Yarım altın: Cumhuriyet altın lirasının yarısıdır. Yarımlık olarak da bilinir

Tam altın: Tam altın, Cumhuriyet Altını ve Ata Lirası gibi farklı isimlerle de anılmaktadır.

Reşat altın: Reşat Altın olarak bilinen bu altın çeşidi, Osmanlı Sultanı Beşinci Mehmet Reşat adına basılmış olan altındır. Reşat Altın, Cumhuriyet Altını ile aynı değerdedir. Fakat piyasada az sayıda olduğundan dolayı Cumhuriyet Altınından daha pahalıya satılabilmektedir.

Hamit altın: Osmanlı Sultanı İkinci Abdülhamit için basılan Osmanlı parasıdır. Orijinalleri antika değerine sahiptir.

Gremse altın: Cumhuriyet Altın'ının iki buçuk katıdır. İki buçukluk olarak da anılır.

Külçe altın: Külçe altın olarak bilinen bu altın çeşidi, 2,5'luk altın olarak da bilinir yani bunlarda diğerleri gibi aynı altın oluyorlar fakat 2 farklı isimde kullanılıyorlar. Külçe altın10 çeyrek altına eşittir.

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ALTIN ÇEŞİTLERİ KAÇ GRAM?

Ülkemizde gelenek haline gelen düğünlerde, bebek görmede gibi özel gün kutlamalarında takılan altınların gramını birçok vatandaş takip etmektedir. Altınların gramları aşağıda belirtilmiştir:

Çeyrek Altın: 1.754 gr (1.75)

Gram Altın: 1 gr, 5 gr, 10 gr, 50 gr, 100 gram

Tam Altın: 7.016 gr (7.01)

Yarım Altın: 3.508 gr (3.50)

Cumhuriyet Altını: Gramı 7.216 gr (7.21)

CUMHURİYET ALTINI İLE ATA ALTIN AYNI MI?

Cumhuriyet Altını kulpsuz para şeklinde olan altın çeşididir. Bu altın T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılmış olan madeni altın gramı 22 ayardır. Cumhuriyet Altını 22mm çapında ve 7,20gr ağırlığında olmaktadır. Cumhuriyet altınının has altın cinsinden olan ağırlığı ise 6, 61gr'dır. Cumhuriyet Altını ile Ata Lira ülkemizde ayrı iki altın çeşidi gibi algılanmaktadır fakat bu iki altın aynı olmaktadır. Farkı ise sadece iki farklı isme sahip olmasıdır.

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